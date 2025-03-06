Вдова Чебнева поблагодарила Путина за вручение «Золотой звезды»

«Вам большое спасибо за признание моего мужа Героем. Так как мне награда по наследству досталась, мы будем делать всё для того, чтобы сохранить память его, таких же ребят, как он, чтобы их не забыли. Всё-таки это не просто история простой семьи военного, а сейчас это страница в истории России», — сказала вдова Героя России.