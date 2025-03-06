Губернатор проверил готовность воронежских дорожников к новому сезону

Это предприятие играет важную роль в поддержании и ремонте дорожной инфраструктуры, обслуживая более 1000 километров дорог регионального и межмуниципального значения в таких районах, как Россошанский, Кантемировский, Подгоренский и Ольховатский.
В ходе визита Губернатор ознакомился с текущими проектами и подготовкой дорожников к предстоящему длинному сезону. Одним из значительных достижений компании стала недавняя реконструкция битумного хранилища. В рамках этого проекта был изменен способ разогрева битума и его подачи к асфальтобетонным заводам, что позволит значительно повысить эффективность работы.
Россошанское ДРСУ № 1 также планирует модернизировать оборудование для производства полимерно-битумных вяжущих. Важно отметить, что уже была переоборудована строительная лаборатория, что позволит улучшить качество асфальтобетонной смеси. Это, в свою очередь, скажется на качестве ремонта дорог и увеличит долговечность дорожного покрытия.
Кроме своей основной деятельности, Россошанское ДРСУ № 1 проявляет социальную ответственность. Индекс деловой репутации предприятия составляет 89 баллов — это отличный показатель. Компания не только заботится о состоянии автодорог в своем регионе, но и активно помогает соседям. С 2022 по 2024 год специалисты ДРСУ провели ремонт дорог в Луганской Народной Республике общей протяженностью 102 километра.