Губернатор проверил готовность воронежских дорожников к новому сезону

Кроме своей основной деятельности, Россошанское ДРСУ № 1 проявляет социальную ответственность. Индекс деловой репутации предприятия составляет 89 баллов — это отличный показатель. Компания не только заботится о состоянии автодорог в своем регионе, но и активно помогает соседям. С 2022 по 2024 год специалисты ДРСУ провели ремонт дорог в Луганской Народной Республике общей протяженностью 102 километра.