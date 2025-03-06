Беларусь и Башкортостан расширяют проекты в гуманитарной сфере

Башкортостан и Беларусь — давние партнеры. Договор о торгово-экономическом сотрудничестве был подписан еще в июле 1999 года, в 2001-м в Уфе было открыто отделение посольства Беларуси в РФ. С 2021 года работает представительство Башкортостана в Минске.
Регион заинтересован в коммунальной, сельскохозяйственной технике, продуктах питания и товарах легкой промышленности Беларуси.
У нас кроме экономики, еще большой пласт, который мы совместно с коллегами из Беларуси прорабатываем. В том числе в сфере патриотического воспитания. Есть интерес по отправке в Беларусь студентов, например, четвертого курса, которые находятся в стадии формулирования дипломных работ, чтобы они приняли участие в раскопках на местах боев, помогли установить имена солдат, которые считаются пропавшими без вести, получили опыт работы в архивах.
Так же он отметил, что в Уфе планируют готовить специалистов для Беларуси, необходимых для реализации программы по созданию союзного самолета «Освей».
«Мы сейчас ведем активную работу по участию белорусских студентов в обучении в Уфе, в Уфимском университете науки и технологий. С 558 авиационным ремонтным заводом планируем подписать соглашение об обучении восьми студентов в интересах белорусской стороны», — рассказал Климин.
В года 80-летия Великой Победы также прорабатывается вопрос о поездке с Башкортостан большой группы белоруской молодежи — около ста человек. Причем, планируется, что помимо посещения памятных мест для ребят из Беларуси будет проведена экскурсия по Москве.