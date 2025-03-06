Беларусь и Башкортостан расширяют проекты в гуманитарной сфере

У нас кроме экономики, еще большой пласт, который мы совместно с коллегами из Беларуси прорабатываем. В том числе в сфере патриотического воспитания. Есть интерес по отправке в Беларусь студентов, например, четвертого курса, которые находятся в стадии формулирования дипломных работ, чтобы они приняли участие в раскопках на местах боев, помогли установить имена солдат, которые считаются пропавшими без вести, получили опыт работы в архивах.