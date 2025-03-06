Daily Mail: ракеты Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ без разведданных США

«Существуют опасения, что ракеты Storm Shadow оказались бесполезными на Украине после того, как президент Дональд Трамп заблокировал передачу разведданных США союзникам», — говорится в сообщении газеты. По имеющимся данным, изначально у Великобритании было около 900 ракет Storm Shadow.

В ноябре 2024 года портал United24 Media сообщал, что в распоряжении Лондона «осталось около шести сотен ракет», отметив, что остальные три сотни, срок эксплуатации которых подходил к концу, были отправлены на Украину.