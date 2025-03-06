Daily Mail: ракеты Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ без разведданных США

«Существуют опасения, что ракеты Storm Shadow оказались бесполезными на Украине после того, как президент Дональд Трамп заблокировал передачу разведданных США союзникам», — говорится в сообщении газеты. По имеющимся данным, изначально у Великобритании было около 900 ракет Storm Shadow.
Напомним, что последний случай применения ракет Storm Shadow для ударов по территории России был зафиксирован 14 января этого года. Тогда российские силы ПВО сбили над территорией Брянской области шесть американских ракет ATACMS, шесть Storm Shadow и 31 беспилотник.
5 марта стало известно, что США перестали предоставлять Украине связанные с Россией разведывательные данные. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по территории России. Основной массив таких данных собирался именно самолетами и спутниками США.