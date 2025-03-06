Каллас оценила риски блокировки Венгрией перевооружения ЕС

По ее словам, главными темами саммита станут усиление обороноспособности ЕС и поддержки Украины. «Я надеюсь, что мы достигнем политического соглашения о поддержке Украины, потому что нам действительно нужно сделать их сильнее, чтобы они смогли закончить эту войну на своих условиях», — сказала она.