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Премьер Польши Туск предложил увеличить контингент НАТО на границе с Беларусью

Польша хочет нарастить контингент НАТО на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши предложили увеличить контингент НАТО на границах с Беларусью и Россией, пишет ТАСС.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что следует рассмотреть увеличение присутствия европейских войск на участках границы с Беларусью и Россией. Такое предложение глава польского правительства намерен озвучить на саммите ЕС в Брюсселе.

— Буду разговаривать о необходимости увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границах с Россией и Беларусью — заявил он.

Туск подчеркнул, что Польше следует самой быть в безопасности, чтобы действительно «предоставлять кому бы то ни было гарантии безопасности».

— Первое, что мы должны сделать в Европе, — это защитить европейские границы, особенно с Россией и Беларусью, — прокомментировал польский политик.

Еще Туск высказался о защите Балтийского моря, воздушного и кибернетического пространства.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.

Также Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников.