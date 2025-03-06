Премьер Польши Туск предложил увеличить контингент НАТО на границе с Беларусью

Власти Польши предложили увеличить контингент НАТО на границах с Беларусью и Россией, пишет ТАСС.
В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что следует рассмотреть увеличение присутствия европейских войск на участках границы с Беларусью и Россией. Такое предложение глава польского правительства намерен озвучить на саммите ЕС в Брюсселе.
— Буду разговаривать о необходимости увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границах с Россией и Беларусью — заявил он.
Туск подчеркнул, что Польше следует самой быть в безопасности, чтобы действительно «предоставлять кому бы то ни было гарантии безопасности».
— Первое, что мы должны сделать в Европе, — это защитить европейские границы, особенно с Россией и Беларусью, — прокомментировал польский политик.
Еще Туск высказался о защите Балтийского моря, воздушного и кибернетического пространства.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.
Также Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников.