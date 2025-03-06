Захарова заявила об отсутствии документов на столе переговоров по Украине

«Сейчас обсуждать просто контрпродуктивно и абсолютно не нужно. Никаких переговоров еще в этом формате не начиналось. Никаких документов на столе нет. Фантазировать мы не будем», — сказала она, отвечая на вопрос, планирует ли РФ включить вопрос освобождения заключенных в проект возможного соглашения по Украине.