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Захарова заявила об отсутствии документов на столе переговоров по Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что обсуждать конфликт на Украине контрпродуктивно и абсолютно не нужно.

Источник: МИД России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Переговоры по Украине не ведутся, и никаких документов на эту тему еще нет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас обсуждать просто контрпродуктивно и абсолютно не нужно. Никаких переговоров еще в этом формате не начиналось. Никаких документов на столе нет. Фантазировать мы не будем», — сказала она, отвечая на вопрос, планирует ли РФ включить вопрос освобождения заключенных в проект возможного соглашения по Украине.

«Это кропотливая работа, которая будет вестись, естественно, не у микрофонов. Давайте сейчас не будем на эту тему даже пытаться рассуждать. Это просто никому не нужно, и это, главное, навредит процессу», — добавила Захарова.