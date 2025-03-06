Картаполов: в России нет планов проведения всеобщей мобилизации

Ранее командир «Ахмата» в своем телеграм-канале прокомментировал решение Макрона увеличить военный бюджет Франции и инициировать дебаты по применению ядерного оружия. Апти Алаудинов считает, что Европа не сможет одержать победу над Россией даже в случае увеличения численности армии и вооружений. При этом командир «Ахмата» призвал подумать о необходимости объявления всеобщей мобилизации в России. В среду президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации, заявив, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы» и высказался против перемирия на Украине.