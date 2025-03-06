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Картаполов: в России нет планов проведения всеобщей мобилизации

В России на сегодняшний день нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он прокомментировал высказывание командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Ранее Алаудинов призвал подумать о всеобщей мобилизации в России после слов президента Франции Эмманюэля Макрона.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Андрей Картаполов в комментарии RTVI отметил, что высказывание о мобилизации — это исключительно личное мнение Алаудинова.

На сегодняшний день в мобилизации необходимости нет, я об этом много раз говорил и еще раз повторюсь.

Андрей Картаполов
председатель комитета Государственной думы РФ по обороне

Ранее командир «Ахмата» в своем телеграм-канале прокомментировал решение Макрона увеличить военный бюджет Франции и инициировать дебаты по применению ядерного оружия. Апти Алаудинов считает, что Европа не сможет одержать победу над Россией даже в случае увеличения численности армии и вооружений. При этом командир «Ахмата» призвал подумать о необходимости объявления всеобщей мобилизации в России. В среду президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации, заявив, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы» и высказался против перемирия на Украине.