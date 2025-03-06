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Премьер Мьянмы прибыл с официальным визитом в Беларусь

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр, председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом в Минск, сообщили Sputnik в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Источник: Фотохост-агентство

Лидер Мьянмы на этой неделе посетил Россию, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Национальном аэропорту «Минск» Мин Аун Хлайна встретил глава МИД Максим Рыженков.