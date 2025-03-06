СМИ: союзники США могут сократить обмен разведданными с Вашингтоном

По словам источников телеканала, союзников США беспокоит тот факт, что передаваемая ими информация может каким-то образом стать известной России. Никаких окончательных решений или действий в связи с этим пока не принято. А сами дискуссии идут в рамках более широкого изучения взаимоотношений с США, включая дипломатическую, торговую и военную сферы.