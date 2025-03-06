Полиция в Румынии заподозрила 101-летнего генерала в подготовке переворота

Об этом сообщило издание Europa Liberă România.
В материале приводятся слова прокуроров Национального управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT), которые заявили, что подозреваемые якобы готовили государственный переворот в республике при поддержке РФ.
По информации журналистов, в 2023 году граждане объединились в группировку, которая пыталась нанести вред суверенитету страны. С этой целью они принимали меры по «дестабилизации политической ситуации в республике и подрыву ее обороноспособности».
«Источники сообщили, что среди лиц, против которых ведется расследование, есть 101-летний отставной генерал-майор Раду Теодору. Его не задержали, но 5 марта к нему домой нагрянули следователи», — говорится в публикации.
Как выяснили журналисты, именно он представлял группировку. Последняя позиционировала себя как законная организация, которая развивалась в качестве военной структуры.
Раду Теодору родился в январе 1924 года. С начала 90-х гг. XX века генерал-майор, известный своими радикальными антисемитскими взглядами, начал принимать активное участие в политической жизни Румынии.
В частности, с 1989 по 1992 годы он занимал пост вице-президента партии «Великая Румыния». Europa Liberă România пишет, что это политическое объединение поддерживает националистическую и ксенофобскую идеологию.