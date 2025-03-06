В Вологодской области отменят запрет на работу мигрантов на стройках

Ранее запрет мигрантам работать на стройках Вологодчины раскритиковал глава «Северстали» Алексей Мордашов. В компании заявляли, что решение вологодских властей запретить мигрантам работать на стройках может помешать десяткам проектов, в том числе инвестпрограмме «Северстали» в Череповце. Говорилось о возможном сдвиге сроков или полной остановке возведения комплекса по производству окатышей на Череповецком металлургическом комбинате — крупнейшем активе «Северстали». По плану цех должен быть запущен в следующем году, инвестиции в этот проект оценивались почти в 120 миллиардов рублей.