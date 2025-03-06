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В Вологодской области отменят запрет на работу мигрантов на стройках

В регионе недостаточно желающих трудоустроиться на вакансии в сфере строительства, поэтому «замещение данных вакансий гражданами России в полной мере не представляется возможным», указано в пояснительной записке к постановлению. Ранее против запрета на работу мигрантов выступила компания «Северсталь», которая возьмет на себя обязательства по приоритетному трудоустройству жителей области.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Вологодский губернатор готовится отменить свой запрет на привлечение мигрантов на стройки. На региональном интернет-портале правовой информации опубликован проект документа, отменяющего соответствующее постановление губернатора Георгия Филимонова от 27 февраля.

В пояснительной записке к проекту нового постановления губернатора говорится, что в регионе недостаточно желающих трудоустроиться на вакансии в сфере строительства. Поэтому «замещение данных вакансий гражданами России в полной мере не представляется возможным».

Ранее запрет мигрантам работать на стройках Вологодчины раскритиковал глава «Северстали» Алексей Мордашов. В компании заявляли, что решение вологодских властей запретить мигрантам работать на стройках может помешать десяткам проектов, в том числе инвестпрограмме «Северстали» в Череповце. Говорилось о возможном сдвиге сроков или полной остановке возведения комплекса по производству окатышей на Череповецком металлургическом комбинате — крупнейшем активе «Северстали». По плану цех должен быть запущен в следующем году, инвестиции в этот проект оценивались почти в 120 миллиардов рублей.

Пересмотр позиции региональных властей по мигрантам подтвердил источник «Ведомостей», близкий к правительству области. «Передумали запрещать, потому что “Северсталь” берет на себя обязательства по трудоустройству жителей области в приоритетном порядке», — сказал собеседник издания.