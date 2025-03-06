Лукашенко подписал указы, которые меняют порядок строительства и кредитования жилья

Среди основных новаций указа — исключение граждан из участия в процессе долевого строительства и предоставление льготных кредитов только на покупку квартир в многоквартирных жилых домах, построенных по государственному заказу (при этом по индивидуальным жилым домам сохраняется кредитование на строительство и покупку). Кроме того, субсидии на погашение долга и процентов по коммерческим кредитам на строительство жилья замещаются льготными кредитами.