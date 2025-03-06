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СNBC: США и Китай объявили о готовности к войне друг с другом

Министр обороны США Пит Хегсет в среду заявил, что, хотя Америка активно не стремится к конфликту с Китаем, страна «готова» к любому развитию событий. Ответ Пекина не заставил себя ждать, передает CNBC.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или война любого другого типа, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении посольства Китая в США, опубликованном в среду в соцсети X. В тот же день правительство Китая в отчете о проделанной работе указало, что увеличит расходы на оборону в 2025 году на 7,2%, чтобы гарантировать национальную безопасность, говорится в статье.

При этом представитель Министерства иностранных дел Китая в среду призвал США прекратить проявлять «деспотизм» и как можно быстрее вернуться «на правильный путь диалога и сотрудничества».

Колкими замечаниями стороны обменялись после того, как во вторник США ввели дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из Китая, в результате чего совокупные тарифы, введенные за месяц, достигли 20%.

В качестве ответного шага Пекин установил с 10 марта дополнительные 15%-ные пошлины на некоторые товары из США, а также объявил о серии новых экспортных ограничений для ряда американских компаний.

В отношениях Китая с США неизбежно возникнут разногласия, но Пекин не потерпит давления или угроз, заявил во вторник участник третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь. Хотя базовым сценарием остается то, что Вашингтон и Пекин после серии переговоров могут договориться о снижении некоторых пошлин, риски широкого и долгосрочного разделения экономик растут.