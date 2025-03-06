СNBC: США и Китай объявили о готовности к войне друг с другом

«Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или война любого другого типа, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении посольства Китая в США, опубликованном в среду в соцсети X. В тот же день правительство Китая в отчете о проделанной работе указало, что увеличит расходы на оборону в 2025 году на 7,2%, чтобы гарантировать национальную безопасность, говорится в статье.