СNBC: США и Китай объявили о готовности к войне друг с другом

«Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или война любого другого типа, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении посольства Китая в США, опубликованном в среду в соцсети X. В тот же день правительство Китая в отчете о проделанной работе указало, что увеличит расходы на оборону в 2025 году на 7,2%, чтобы гарантировать национальную безопасность, говорится в статье.
Колкими замечаниями стороны обменялись после того, как во вторник США ввели дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из Китая, в результате чего совокупные тарифы, введенные за месяц, достигли 20%.
В качестве ответного шага Пекин установил с 10 марта дополнительные 15%-ные пошлины на некоторые товары из США, а также объявил о серии новых экспортных ограничений для ряда американских компаний.
В отношениях Китая с США неизбежно возникнут разногласия, но Пекин не потерпит давления или угроз, заявил во вторник участник третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь. Хотя базовым сценарием остается то, что Вашингтон и Пекин после серии переговоров могут договориться о снижении некоторых пошлин, риски широкого и долгосрочного разделения экономик растут.