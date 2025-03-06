Путин: работа фонда «Защитники отечества» приближает победу России

«Ваша работа (сотрудников фонда “Защитники Отечества” — ред.) тоже приближает победу… Вот это так и есть, это не преувеличение, потому что ваша работа, она способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Вот ваша работа нацелена на это и решает эту задачу. А это — важнейшее условие для достижения успеха», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».