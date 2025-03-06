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Белоусову в Сарове представили разработки ядерного центра по лазерным технологиям

Также министр обороны РФ возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, который является основателем Российского федерального ядерного центра в этом городе.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе посещения ядерного центра в Сарове выразил уверенность в том, что Минобороны в ближайшее время будет обеспечено новыми разработками. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники. В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления, в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками», — сказали в ведомстве.

Также министр обороны РФ возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, который является основателем Российского федерального ядерного центра в Сарове.