Белоусову в Сарове представили разработки ядерного центра по лазерным технологиям

«Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники. В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления, в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками», — сказали в ведомстве.