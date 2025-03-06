Путин поддержал создание общего стандарта поддержки участников СВО

Создать федеральный закон о гарантиях прав участников СВО и их семей Татьяна Москалькова предложила 26 февраля, отчитываясь о работе своего аппарата в Госдуме. Тогда госпожа Москалькова указывала на «большой массив» законодательных актов в этой сфере — в 2024 году в рамках соцзащиты военнослужащих было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124. По ее словам, исходя из них необходимо создать «комплексный» закон. Также госпожа Москалькова предложила «регламентировать правовой режим» СВО, по аналогии с режимом КТО, который закреплен в законе «О противодействии терроризму».