В Беларуси расширен перечень организаций, где допускаются личный досмотр, досмотр вещей и документов

Указом, в частности, определен перечень объектов, подлежащих оборудованию ручными системами тревожной сигнализации, прием сигналов которых осуществляется Департаментом охраны МВД. В него включены аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, учреждения образования, торговые центры, рынки, аквапарки, многофункциональные здания, а также спортивно-зрелищные сооружения, объекты культурной инфраструктуры, учреждения здравоохранения и государственные учреждения социального обслуживания с количеством посадочных и койко-мест от 300 и более, иные критически важные объекты.