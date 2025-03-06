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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в марте — мае 2025 года

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 марта подписал указ № 96 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается призвать в марте — мае 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве — граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.