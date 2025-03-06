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Последние зарубежные новости за 6 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 6 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NBC: США перестали рассматривать Россию как главную угрозу

Источник: РИА "Новости"

Соединенные Штаты сместили приоритеты национальной безопасности, сосредоточившись на борьбе с наркокартелями Латинской Америки, сообщает NBC. По данным источников, Пентагон усилил присутствие на южной границе, а ЦРУ применяет беспилотники в Мексике.

Milliyet: Турция готова обсуждать отправку миротворцев на Украину

Источник: Unsplash

Анкара может внести вклад в отправку миротворцев в Киев, если это обеспечит стабильность в ЕС. Источники в Минобороны Турции подчеркнули, что страна, как член НАТО и ОБСЕ, намерена участвовать в европейских инициативах по урегулированию кризиса.

Bloomberg рассказал о «факторе Трампа» на выборах в Гренландии

Источник: Annie Spratt/CC0

Выборы 11 марта в Гренландии пройдут «в тени» Дональда Трампа, подтвердившего интерес США к острову. Всеобщие выборы, согласно Bloomberg, станут лакмусовой бумажкой для отношений Гренландии и Дании.

Daily Mail: Storm Shadow бесполезны для ВСУ без разведданных США

Источник: AP 2024

Переданные Украине ракеты Storm Shadow оказались неэффективными без американских разведданных и спутниковой коррекции, сообщает Daily Mail. После решения Дональда Трампа заблокировать передачу данных союзникам их применение затруднено.

CNN сообщил о тревоге союзников США из-за военных кораблей Китая

Источник: Royal Australian Nav

Китайские военные корабли уже более трех недель проводят учения с боевой стрельбой у побережья Австралии, примерно в 300 км от Сиднея, вызывая обеспокоенность союзников США. Австралия активно отслеживает передвижения китайских судов, чтобы понимать, что КНР делает и какое послание передает.