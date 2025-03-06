Последние зарубежные новости за 6 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Анкара может внести вклад в отправку миротворцев в Киев, если это обеспечит стабильность в ЕС. Источники в Минобороны Турции подчеркнули, что страна, как член НАТО и ОБСЕ, намерена участвовать в европейских инициативах по урегулированию кризиса.