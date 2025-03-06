Последние зарубежные новости за 6 марта 2025 года: свежие события текущего дня

NBC: США перестали рассматривать Россию как главную угрозу
Milliyet: Турция готова обсуждать отправку миротворцев на Украину
Анкара может внести вклад в отправку миротворцев в Киев, если это обеспечит стабильность в ЕС. Источники в Минобороны Турции подчеркнули, что страна, как член НАТО и ОБСЕ, намерена участвовать в европейских инициативах по урегулированию кризиса.
Bloomberg рассказал о «факторе Трампа» на выборах в Гренландии
Выборы 11 марта в Гренландии пройдут «в тени» Дональда Трампа, подтвердившего интерес США к острову. Всеобщие выборы, согласно Bloomberg, станут лакмусовой бумажкой для отношений Гренландии и Дании.
Daily Mail: Storm Shadow бесполезны для ВСУ без разведданных США
Переданные Украине ракеты Storm Shadow оказались неэффективными без американских разведданных и спутниковой коррекции, сообщает Daily Mail. После решения Дональда Трампа заблокировать передачу данных союзникам их применение затруднено.
CNN сообщил о тревоге союзников США из-за военных кораблей Китая
Китайские военные корабли уже более трех недель проводят учения с боевой стрельбой у побережья Австралии, примерно в 300 км от Сиднея, вызывая обеспокоенность союзников США. Австралия активно отслеживает передвижения китайских судов, чтобы понимать, что КНР делает и какое послание передает.