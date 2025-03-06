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Путин напомнил, чем закончились времена нашествий Наполеона

Путин: некоторые люди забыли, чем закончились времена нашествий Наполеона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, в мире есть, но они забывают, чем это историческое событие закончилось, заявил президент России Владимир Путин.

«До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО «шагала семимильными шагами» к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.