Трюдо обсудил с Трампом снижение влияния тарифов США на канадскую экономику

ОТТАВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос уменьшения влияния американских тарифов на канадскую экономику.
«Это был очень содержательный звонок, — сказал глава правительства журналистам. — Я не буду вдаваться в подробности, потому что переговоры продолжаются и нам пока нечего официально объявить, но я скажу, что сейчас мы сосредоточены над снижением влияния тарифов [на канадскую экономику]».
Трамп 1 февраля подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Канада ввела ответные тарифы.