- Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине.
- России нужен такой вариант мира, который ее устраивает и обеспечит спокойствие на историческую перспективу.
- Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.
- Нужно ввести общий стандарт поддержки семей участников СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
- Нужно распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков погибших героев СВО.
- Легендарная 810-я бригада в Курской области идет вперед, несмотря ни на какие трудности.
- Россия не направляет срочников в зону боевых действий.
- ВСУ добрались до священника (митрополита Тихона.— «Ъ»), хотя он ни с кем не воюет.
- В мире еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, они забывают, чем это закончилось.
«Чужого не нужно, свое не отдадим»: Путин о мире и поддержке участников СВО
Владимир Путин встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». О чем говорил президент — в подборке «Ъ».