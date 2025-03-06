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«Чужого не нужно, свое не отдадим»: Путин о мире и поддержке участников СВО

Владимир Путин встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». О чем говорил президент — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

  • Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине.
  • России нужен такой вариант мира, который ее устраивает и обеспечит спокойствие на историческую перспективу.
  • Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим.
  • Нужно ввести общий стандарт поддержки семей участников СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
  • Нужно распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков погибших героев СВО.
  • Легендарная 810-я бригада в Курской области идет вперед, несмотря ни на какие трудности.
  • Россия не направляет срочников в зону боевых действий.
  • ВСУ добрались до священника (митрополита Тихона.— «Ъ»), хотя он ни с кем не воюет.
  • В мире еще есть люди, которые хотят вернуться ко временам нашествия Наполеона, они забывают, чем это закончилось.