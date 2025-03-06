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В Екатеринбурге уволили замминистра образования

Губернатор Свердловской области уволил замминистра образования.

Источник: Министерство образования Свердловской области

Замминистра образования региона Юрий Зеленов покинул свой пост. Напомним, что Юрий Зеленов еще в январе 2022 года писал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако, на тот момент его не приняли.

Напомним, что в 2022 Юрий Зеленов по собственной инициативе, в общих чатах с директорами школ, просил их оставлять позитивные комментарии под постами Евгения Куйвашева в соцсетях. Поручений по этому поводу от вышестоящего руководства он не получал. Впоследствии сам признал, что призыв был ошибочным.

Юрий Зеленов был уволен в начале марта 2025 года. Информацию об этом также подтвердили в Департаменте информационной политики региона.

Сам же Юрий Зеленов был в должности замминистра начиная с 2017 года.