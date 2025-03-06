В Екатеринбурге уволили замминистра образования

Напомним, что в 2022 Юрий Зеленов по собственной инициативе, в общих чатах с директорами школ, просил их оставлять позитивные комментарии под постами Евгения Куйвашева в соцсетях. Поручений по этому поводу от вышестоящего руководства он не получал. Впоследствии сам признал, что призыв был ошибочным.