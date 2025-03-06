В Екатеринбурге уволили замминистра образования

Замминистра образования региона Юрий Зеленов покинул свой пост. Напомним, что Юрий Зеленов еще в январе 2022 года писал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако, на тот момент его не приняли.
Напомним, что в 2022 Юрий Зеленов по собственной инициативе, в общих чатах с директорами школ, просил их оставлять позитивные комментарии под постами Евгения Куйвашева в соцсетях. Поручений по этому поводу от вышестоящего руководства он не получал. Впоследствии сам признал, что призыв был ошибочным.
Юрий Зеленов был уволен в начале марта 2025 года. Информацию об этом также подтвердили в Департаменте информационной политики региона.
Сам же Юрий Зеленов был в должности замминистра начиная с 2017 года.