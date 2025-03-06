Путин поддержал льготы для братьев, сестер и приемных детей участников СВО

«Спасибо, что обратили внимание на вот эти вещи. Что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Конечно, здесь существуют общепризнанные в любом правовом режиме способы доказывания, но это, если есть такая формулировка, “жили и вели общее хозяйство” для мужа и жены. Но здесь то же самое. Обязательно это посмотрим», — сказал глава государства.