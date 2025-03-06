Путин поддержал льготы для братьев, сестер и приемных детей участников СВО

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос, чтобы приемные дети участников СВО, для которых не успели провести процедуру усыновления, а также братья и сестры военнослужащих получали льготы как члены семей ветеранов.
В ходе встречи главы государства с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц посетовала, что льготы для пасынков и падчериц участников СВО не предусмотрены. Она также рассказала, что единокровный брат ее погибшего на СВО сына, Героя России, не имеет права на эти льготы.
«Спасибо, что обратили внимание на вот эти вещи. Что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Конечно, здесь существуют общепризнанные в любом правовом режиме способы доказывания, но это, если есть такая формулировка, “жили и вели общее хозяйство” для мужа и жены. Но здесь то же самое. Обязательно это посмотрим», — сказал глава государства.
«У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Или братья, [сестры]. Я понимаю. Спасибо. Доработаем», — подчеркнул президент.
Он поручил главе фонда, статс-секретарю — замминистра обороны РФ Анне Цивилевой изучить этот вопрос.