Губернатор Евгений Куйвашев вручил награды свердловчанкам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жительниц региона с приближающимся праздником 8 Марта и отметил их достижения, профессионализм и активную жизненную позицию. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
У Вас точно не 24 часа в сутках, а все 100. Иначе как объяснить, что Вы ежедневно справляетесь с десятками неотложных дел, решаете тысячу самых разных вопросов и профессиональных задач. При этом Вы остаетесь прекрасными, нежными и любящими женами и матерями, хранительницами домашнего очага.
Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжат создавать условия для раскрытия потенциала женщин, включая строительство новых детских садов и школ, развитие медицины и социальной сферы.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина также поздравила женщин, отметив, что они активно осваивают профессии, ранее считавшиеся мужскими, а также вносят вклад в развитие области.
На торжественном приеме, посвященном Международному женскому дню, заведующей отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Татьяне Константиновой указом Владимира Путина присвоили звание «Заслуженный врач РФ».
Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена заместитель гендиректора «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.
Председателю свердловского отделения «Союза женщин России» Ирине Чемезовой вручили благодарственное письмо президента РФ.
Указом губернатора знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени была награждена артист-вокалист Уральского государственного академического русского народного хора Светлана Комаричева. Начальник Кировской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Вилета Харлова и ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц были награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Заведующей отделом разработки проектов нормативных правовых актов Уральского института регионального законодательства Марии Власовой вручили почетную грамоту губернатора Свердловской области.