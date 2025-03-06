Губернатор Евгений Куйвашев вручил награды свердловчанкам

У Вас точно не 24 часа в сутках, а все 100. Иначе как объяснить, что Вы ежедневно справляетесь с десятками неотложных дел, решаете тысячу самых разных вопросов и профессиональных задач. При этом Вы остаетесь прекрасными, нежными и любящими женами и матерями, хранительницами домашнего очага.