Премьер-министра Индии на 8 Марта будут охранять более двух тыс. женщин

Об этом сообщает Deccan Herald.
«Этот день, безусловно, станет новой вехой в полицейской деятельности. Все аспекты обеспечения правопорядка, а также управление мероприятиями будут полностью контролироваться женщинами-офицерами и сотрудницами», — прокомментировал предстоящий визит премьера министр внутренних дел штата Харш Сангхави.
Он отметил, что в целях обеспечения безопасности визита Моди будет задействовано 2145 женщин констеблей, 187 младших инспекторов полиции, 61 инспектор полиции, 19 заместителей суперинтенданта полиции, 5 суперинтендантов полиции, один заместитель генерального инспектора полиции и дополнительный генеральный инспектор полиции.
По данным издания, женщины-полицейские будут нести ответственность за все меры безопасности, начиная с дороги из аэропорта и заканчивая местом проведения мероприятия.
8 марта Моди посетит мероприятие в округе Навсари, где ожидается присутствие около 150 тыс. женщин.