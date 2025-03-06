Премьер-министра Индии на 8 Марта будут охранять более двух тыс. женщин

«Этот день, безусловно, станет новой вехой в полицейской деятельности. Все аспекты обеспечения правопорядка, а также управление мероприятиями будут полностью контролироваться женщинами-офицерами и сотрудницами», — прокомментировал предстоящий визит премьера министр внутренних дел штата Харш Сангхави.