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Премьер-министра Индии на 8 Марта будут охранять более двух тыс. женщин

Место проведения публичного мероприятия с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди в штате Гуджарат в Международный женский день будут охранять полицейские отряды и службы безопасности, состоящие исключительно из женщин.

Источник: РБК

Об этом сообщает Deccan Herald.

«Этот день, безусловно, станет новой вехой в полицейской деятельности. Все аспекты обеспечения правопорядка, а также управление мероприятиями будут полностью контролироваться женщинами-офицерами и сотрудницами», — прокомментировал предстоящий визит премьера министр внутренних дел штата Харш Сангхави.

Он отметил, что в целях обеспечения безопасности визита Моди будет задействовано 2145 женщин констеблей, 187 младших инспекторов полиции, 61 инспектор полиции, 19 заместителей суперинтенданта полиции, 5 суперинтендантов полиции, один заместитель генерального инспектора полиции и дополнительный генеральный инспектор полиции.

По данным издания, женщины-полицейские будут нести ответственность за все меры безопасности, начиная с дороги из аэропорта и заканчивая местом проведения мероприятия.

8 марта Моди посетит мероприятие в округе Навсари, где ожидается присутствие около 150 тыс. женщин.