Минобороны получит новые разработки ядерного центра в Сарове

Он высоко оценил деятельность сотрудников научного учреждения и заявил, что в ближайшее время Минобороны будет обеспечено новыми разработками центра. В рамках визита глава Минобороны также возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — основателю РФЯЦ, сыгравшему ключевую роль в создании первой советской атомной бомбы.
Напомним, то Российский федеральный ядерный центр был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Сегодня он остается ведущей научно-исследовательской организацией, занимающейся вопросами национальной безопасности и технологической конкурентоспособности России.
Саров, где расположен центр, является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) и частично находится на территории Нижегородской области и Республики Мордовия.