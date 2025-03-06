Минобороны получит новые разработки ядерного центра в Сарове

Он высоко оценил деятельность сотрудников научного учреждения и заявил, что в ближайшее время Минобороны будет обеспечено новыми разработками центра. В рамках визита глава Минобороны также возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — основателю РФЯЦ, сыгравшему ключевую роль в создании первой советской атомной бомбы.