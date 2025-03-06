Лавров назвал нервозными заявления Макрона по размещению войск на Украине

В России не видят возможности компромиссного решения по вопросу размещения на Украине западных «миротворцев», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, дискуссии на эту тему носят откровенно враждебный по отношению к нашей стране характер, что совершенно не скрывается их участниками. Речь идет, прежде всего, о продвигаемых Францией и Великобританией планах по отправке на Украину воинских контингентов. По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, на следующей неделе в Париже должно состояться совещание начальников штабов стран, «готовых гарантировать будущий мир на Украине».