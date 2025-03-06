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Орбан рассказал об итогах саммита ЕС по Украине

Орбан: саммит ЕС не пришел к соглашению по финансированию Украины.

Источник: AP 2024

БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Соглашение о дальнейшей поддержке Киева после прекращения американской помощи на внеочередном саммите Евросоюза пока не приняли, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

«Американцы остановили поддержку Украины. Значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев. Соглашения нет. Дискуссии продолжатся», — написал он.

Как уточнил премьер, документа пока нет, но он «вырисовывается».

«Сегодня вечером, около 19:00 (21:00 мск), мы опять вернемся к этой теме, потому что сейчас начнутся переговоры о будущей системе европейской безопасности, а вечером мы вернемся и продолжим разговор о будущем Украины», — пояснил Орбан.

Четвертого марта телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.