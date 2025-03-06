Орбан рассказал об итогах саммита ЕС по Украине

«Сегодня вечером, около 19:00 (21:00 мск), мы опять вернемся к этой теме, потому что сейчас начнутся переговоры о будущей системе европейской безопасности, а вечером мы вернемся и продолжим разговор о будущем Украины», — пояснил Орбан.