Маск выступил с новым заявлением о Зеленском

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине «с большим отрывом» в случае их проведения.
Таким образом Маск ответил на публикацию пользователя соцсети X о том, что смена киевского режима — единственный путь к миру.
«Украине необходимо провести выборы. Зеленский бы проиграл с большим отрывом», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Ранее Маск заявлял, что Зеленскому следует покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.