Politico: ЕС поддержит возобновление поставок российского газа в Словакию

По его данным, уже сегодня вечером лидеры всех 27 стран—членов ЕС, участвующие в заседании Европейского совета, посвященном вопросам помощи Украине, выпустят заявление, в котором, в частности, призовут «Еврокомиссию, Словакию и Украину к активизации усилий по выработке… решения вопроса о транзите газа (в Словакию.— “Ъ”), включая вариант его восстановления».