Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС поддержит возобновление поставок российского газа в Словакию

Лидеры ЕС, собравшиеся в Брюсселе, предложат возобновить поставки российского газа в Словакию в обмен на отказ этой страны заблокировать оказание военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает европейское издание Politico.

Источник: Reuters

По его данным, уже сегодня вечером лидеры всех 27 стран—членов ЕС, участвующие в заседании Европейского совета, посвященном вопросам помощи Украине, выпустят заявление, в котором, в частности, призовут «Еврокомиссию, Словакию и Украину к активизации усилий по выработке… решения вопроса о транзите газа (в Словакию.— “Ъ”), включая вариант его восстановления».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать решение саммита Евросоюза, если другие страны ЕС не поддержат требование Братиславы к Киеву возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и другие европейские страны.

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение.