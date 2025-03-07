Активист Роман Юшков задержан в Перми по делу о возбуждении ненависти

По информации издания, 6 марта Юшкова вызвали на допрос в следственный отдел, а после задержали и поместили в изолятор временного задержания. Его подозревают в возбуждении ненависти — статья 282 УК РФ. По данным «Ъ-Прикамье», поводом для уголовного дела стало видео, опубликованное Юшковым в Сети в 2023 году.