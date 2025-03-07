Активист Роман Юшков задержан в Перми по делу о возбуждении ненависти

Известный в Перми активист Роман Юшков задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщает «Ъ-Прикамье».
По информации издания, 6 марта Юшкова вызвали на допрос в следственный отдел, а после задержали и поместили в изолятор временного задержания. Его подозревают в возбуждении ненависти — статья 282 УК РФ. По данным «Ъ-Прикамье», поводом для уголовного дела стало видео, опубликованное Юшковым в Сети в 2023 году.
В СУ СК РФ по Пермскому краю информацию о задержании активиста пока не комментируют.
Романа Юшкова уже признавали виновным в призывах к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) в 2015 году и в возбуждении ненависти (статья 282 УК РФ) в 2018 году. В обоих случаях его приговорили к лишению свободы условно.