Келлог отверг стамбульские соглашения как основу для мира на Украине

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В марте прошлого года газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в договоре. По данным издания, в него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.