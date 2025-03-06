WSJ узнала о новой стратегии России для сохранения военных баз в Сирии

Главной целью Москвы на переговорах в Дамаске было сохранение военного присутствия на сирийском побережье — 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в провинции Тартус и авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. По словам источников WSJ, итогом переговоров также стало обсуждение расширения экономических связей двух стран. Газета отмечает, что Россия передала средства Сирии, когда большинство стран отказались от подобной финансовой помощи — в частности, Катар и Саудовская Аравия. По данным WSJ, Доха и Эр-Рияд решили дождаться ясности от Вашингтона по вопросу санкций, прежде чем обозначить свое отношение к новым сирийским властям.