Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом

Трамп после перебранки с Зеленским заявил, тот почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — убежден глава Белого дома. Украинский лидер впоследствии подчеркнул: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу не прошла так, как должно было быть. Жаль, что это произошло именно так. Пора исправить ситуацию». Он заверил, что Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир».