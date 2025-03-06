Посол Келин заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

«Мы никогда не примем этого, и они прекрасно об этом знают. Мы примем только окончательный вариант [урегулирования конфликта], — отметил посол. — До тех пор ситуация будет шаткой». Он заявил, что Россия «пытается разрешить [конфликт] на поле боя, пока американская администрация не предложит что-то конструктивное».