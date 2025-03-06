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Посол Келин заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Как отметил посол РФ в Великобритании, Россия не пойдет на временное перемирие.

Источник: Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не пойдет на краткосрочное прекращение военных действий. Эту позицию изложил в эфире телеканала Sky News посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Мы готовы вести переговоры, разговаривать. У нас есть собственная позиция», — сказал дипломат, подчеркнув необходимость «очень серьезного подхода» к переговорам и «очень серьезного соглашения по поводу безопасности в Европе».

Келин назвал безумной идею временного прекращения огня на Украине. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro по итогам встречи в Лондоне заявил, что совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. Замглавы Минобороны королевства Люк Поллард позже опроверг достижение такой договоренности.

«Мы никогда не примем этого, и они прекрасно об этом знают. Мы примем только окончательный вариант [урегулирования конфликта], — отметил посол. — До тех пор ситуация будет шаткой». Он заявил, что Россия «пытается разрешить [конфликт] на поле боя, пока американская администрация не предложит что-то конструктивное».