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Зеленский анонсировал встречу США — Украина на следующей неделе

На следующей неделе состоится встреча украинской и американской делегаций, сообщил во время саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Газета.Ру

Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, будущие переговоры должны быть «содержательными».

Незадолго до этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.

Уолтц, говоря с журналистами в Белом доме, отметил, что США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной и «сделали шаг назад».

В свою очередь, телеканал CNN 5 марта сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским. По данным телеканала, в ходе встречи была подчеркнута важность скорейшей стабилизации отношений между Киевом и Вашингтоном.

Ранее в США заявили, что предупреждали Зеленского о последствиях срыва сделки по недрам.