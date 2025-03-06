NBC сообщил о планах Трампа отказаться от защиты Европы в рамках НАТО

По данным телеканала, он обсуждает со своими помощниками возможность скорректировать участие в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят больше на оборону. В случае изменения политики, Вашингтон может отказаться защищать другую страну НАТО, подвергшуюся нападению, если та не достигнет определенного порога расходов на оборону, сказали собеседники.