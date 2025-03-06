Белый дом назвал фейком план отозвать статус беженца у 240 тыс. украинцев

В конце января Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке действия программы United for Ukraine (U4U), в рамках которой украинцы получали право на убежище в США. Сколько граждан Украины стали участниками программы за три года боевых действий неизвестно. По данным на март 2023 года, по программе U4U в США приехало свыше 118 тыс. украинцев. Еще около 25 тыс. украинских беженцев прибыли в США в начале 2022 года.