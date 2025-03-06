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В Кремле ответили на слова Туска о новой гонке вооружений

Песков: Россия будет заниматься своими интересами, а не новой гонкой вооружений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия будет заниматься обеспечением своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска о новой гонке вооружений.

По словам Пескова, Европе не выиграть у России в новой гонке вооружений, потому что Россия не будет с ними играть.

«Мы будем заниматься обеспечением своих интересов», — сказал Песков, видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.

Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее.