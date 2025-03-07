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Губернатор Кубани рассказал о подготовке малого бизнеса к 8 Марта

Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке малого бизнеса на Кубани.

Источник: соцсети

Вениамин Кондратьев сообщил о поддержке малого бизнеса в преддверии 8 Марта. Губернатор Краснодарского края поделился в социальных сетях историей предпринимательницы из Гулькевичского района, получившей помощь на развитие цветочного дела.

«В небольшой домашней теплице Елены Биндер из Гулькевичского района вовсю идет подготовка к 8 Марта. Уже несколько лет она выращивает тюльпаны. Знает вкусы каждого своего покупателя — под них выбирает сорта и форму цветков. Эта работа требует внимания круглый год, от закупки луковиц для посадки до среза тюльпанов», — сообщил Вениамин Кондратьев.

В 2025 году Елена получила социальный контракт на расширение своего предприятия и планирует инвестировать средства в развитие. Сама предпринимательница рассказала, что получает удовольствие от выращивания цветов. Она приобретает луковицы у поставщиков, подвергает их охлаждению, а затем помещает в гидропонные ящики. В январе она переносит их в теплицу, чтобы к 8 Марта тюльпаны могли радовать своим цветением.