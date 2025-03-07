Губернатор Кубани рассказал о подготовке малого бизнеса к 8 Марта

В 2025 году Елена получила социальный контракт на расширение своего предприятия и планирует инвестировать средства в развитие. Сама предпринимательница рассказала, что получает удовольствие от выращивания цветов. Она приобретает луковицы у поставщиков, подвергает их охлаждению, а затем помещает в гидропонные ящики. В январе она переносит их в теплицу, чтобы к 8 Марта тюльпаны могли радовать своим цветением.