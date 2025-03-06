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США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. На повестке встречи США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе будет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие, заявил в четверг спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Источник: AP 2024

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», — заявил Уиткофф журналистам у Белого дома.


Ранее портал Axios сообщил, ссылаясь на источники, что Уиткофф и другие высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, для обсуждения усилий по прекращению огня в украинском конфликте.

Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».