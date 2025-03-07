Близнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и «российской угрозы» для Европы. Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».