Сторонники Асада вступили в бои с новыми властями Сирии

Нынешние столкновения — одни из самых жестоких с момента свержения Асада в прошлом декабре и прихода к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, также признана террористической и запрещена в России), пишет агентство. Новые власти сталкиваются с множеством проблем, в том числе из-за Израиля, который обещает не допустить присутствия сирийских сил к югу от Дамаска и требует «полной демилитаризации» южных районов страны. Напряжение особенно обострилась в прибрежном регионе, где новое правительство разместило значительную часть сил безопасности и где, по словам источника Reuters, удалось перегруппироваться сторонникам Асада.