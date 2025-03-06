Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что жители Украины живут в условиях отсутствующей демократии в стране.
«Это же не демократические условия, в которых мы сейчас находимся Нет ни свободы собраний, ничего», — отметил парламентарий в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, в стране нужно восстановить демократические процессы. Это можно сделать в том числе за счет проведения парламентских и президентских выборов, подчеркнул Гончаренко*.
Politico в четверг сообщила, что члены администрации президента США провели тайные переговоры с украинскими политиками и оппозиционерами. В публикации назывались фамилии Порошенко*, Кличко, Ермака и Тимошенко.
Позже некоторые политики, упоминавшиеся в статье американской газеты, подтвердили наличие контактов с окружением Трампа.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.