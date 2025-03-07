Вице-губернатор Линченко допустил возможность участия Маска на ПМЭФ-2025

Вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко допустил возможность участия американского миллиардера Илона Маска на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что город на Неве всегда был в авангарде и готов к диалогу. Такое заявление он сделал в четверг, 6 марта, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
— Обращаем внимание любого инвестора, что внимательно нужно относиться к нашим историческим объектам. Мы смотрим в будущее, строим мегаполис XXI века, — рассказал вице-губернатор.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала о планах на строительство двух новых небоскребов Лахта Центра. Так, общественные слушания по проекту планировки территории двух многоэтажных построек пройдут уже через месяц. Высота одного из небоскребов составит 703 метра, а второго — 555 метров.