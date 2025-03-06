Венгрия единственная не поддержала расширение помощи ЕС Украине

В ходе экстренного саммита Евросоюза, который прошел 6 марта в Брюсселе, Венгрия единственная из участников не поддержала расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества. Об этом пишет агентство ТАСС.
Соответствующей информацией на полях саммита с журналистами поделился европейский источник. По его словам, «Венгрия пока воздержалась», однако дискуссия на саммите еще продолжается.
«Помощь Украине и план перевооружения ЕС поддержали 26 из 27 стран сообщества», — сообщил европейский дипломат.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявили, что главе Украины Владимиру Зеленскому необходимо выказывать больше уважения странам Центральной Европы. Отмечается, что оба государства отказываются поставлять летальное оружие Киеву.