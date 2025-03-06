В Госдепе отреагировали на слова Зеленского о готовности помириться с Трампом

Позже президент США приняли решение прекратить поставку военной помощи Украине, передает «Национальная служба новостей». В частности, прекращены поставки боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса. Как пишет The Telegraph, лидеры Европы считают, что Украина должна пойти на более значительные уступки, включая начало мирных переговоров, для того чтобы возобновить получение военной помощи.