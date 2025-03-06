В Госдепе отреагировали на слова Зеленского о готовности помириться с Трампом

Трамп даст Зеленскому еще один шанс.
Администрация США выразила мнение, что недавние публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности разрешить разногласия с американским президентом Дональдом Трампом открывают новые перспективы для сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. Об этом заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс во время регулярного пресс-брифинга.
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«Президент [ США Дональд Трамп] и госсекретарь [США Марко Рубио] считают, что президент [Украины Владимир] Зеленский серьезен и что мы можем двигаться вперед», — заявили в Госдепе. Так там прокомментировали недавнюю перепалку президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме, когда он приехал для заключения ресурсной сделки.
Ранее Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Политики должны были обсудить сделку по редкоземельным металлами и гарантии для Киева. Встреча закончилась скандалом и последующим досрочным удалением Зеленского с переговоров.
Позже президент США приняли решение прекратить поставку военной помощи Украине, передает «Национальная служба новостей». В частности, прекращены поставки боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса. Как пишет The Telegraph, лидеры Европы считают, что Украина должна пойти на более значительные уступки, включая начало мирных переговоров, для того чтобы возобновить получение военной помощи.