Депутат Верховной рады Артем Дмитрук согласился со словами официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о гарантиях безопасности для Украины. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в личном Telegram-канале.
Накануне Мария Захарова отмечала, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, а также безъядерный статус. Причем принять соответствующее решение и отказаться от амбиций Киев может самостоятельно. Участие Запада для этого не понадобится. И это действительно так, отметил Дмитрук.
«Единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это подлинный нейтральный статус», — отметил депутат Верховной Рады.
Он также добавил, что подобным образом Украина сможет выйти из конфликта между Западом и Россией. В свою очередь, страны ЕС и США не могут предоставить Киеву никаких гарантий. Несмотря даже на требования или амбиции Владимира Зеленского.
«Настоящие гарантии — договор между Украиной и Россией», — подытожил Дмитрук.
Напомним, недавно Киев подписал договор о гарантиях безопасности с Берлином. Но и тот оказался не без изъянов. Документ скрывает в себе целый ряд подвохов, в числе которых отсутствие конкретики. Германия дала множество обещаний, но не взяла на себя обязательства.