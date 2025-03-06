В Раде согласились со словами Захаровой о гарантиях для Украины: «Настоящие»

Накануне Мария Захарова отмечала, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, а также безъядерный статус. Причем принять соответствующее решение и отказаться от амбиций Киев может самостоятельно. Участие Запада для этого не понадобится. И это действительно так, отметил Дмитрук.